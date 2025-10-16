Путин распорядился отметить 90-летие Лужкова

Российский президент Владимир Путин распорядился провести в 2026 году мероприятия по случаю 90-летия экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Власти Москвы отказались переименовывать улицу в честь Лужкова

Указ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации. Кабмину было поручено за полгода образовать и утвердить состав организационного комитета.

Правительство должно также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к празднованию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин присвоил столичному парку «Садовники» имя Юрия Лужкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

