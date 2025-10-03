Турция отказалась перестать покупать российскую нефть

Как пишет RT, он отметил, что закупка российской нефти является это коммерческим решением.

«По сути, это решение частных компаний, дистрибьюторов и нефтеперерабатывающих заводов», - сказал министр, отметив, что власти ни будут диктовать бизнесу, где и что покупать.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал Турцию прекратить закупки российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

