Китай успешно осуществил 600-й запуск ракеты серии «Чанчжэн»
Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно осуществила очередной запуск ракеты-носителя серии «Чанчжэн», он стал 600-м по счету. Об этом говорится в сообщении CASC в WeChat.
Ракета CZ-8A («Чанчжэн-8-эй») стартовала в 09:33 (04:33 мск) с коммерческой площадки космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Носитель доставил на орбиту 12-ю группу аппаратов для спутникового интернета SatNet компании China Satellite Network Group.
Усовершенствованная двухступенчатая ракета CZ-8A может доставить 9,8 т груза на низкую околоземную орбиту, 3,5 т - на геостационарную переходную. Модель оснащена модернизированной первой и укрупненной второй ступенью с новым двигателем YF-75H.
Между тем ракета Starship компании SpaceX совершила 11-й испытательный запуск с космодрома в штате Техас в США, пишет Ura.ru.
