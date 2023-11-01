«Трагедия войны»: Израиль ударил по лагерю беженцев, страны заявляют о геноциде

«Мы требуем остановить атаки на сектор Газа, которые уже привели к тысячам жертв среди гражданского населения», - сказала она в ходе пресс-конференции.

Кроме того, директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер уволился из-за подхода ООН к урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС.

«Мы видим, как геноцид разворачивается на наших глазах, а Организация, которой мы служим, оказалась неспособной остановить его», - приводит CNN слова Мохибера.

НОВЫЕ УДАРЫ

Во вторник, 31 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Согласно данным, в результате был убит один из командиров движения ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари. Указывается, что он был ответственен за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября.

Подполковник израильской армии Ричард Хехт заявил, что авиаудар был нацелен на Биари, который «прятался за спинами мирных жителей». Гибель мирных жителей он назвал «трагедией войны». Немного позднее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конкрикус сообщил, что Израилю не известно точное число жертв.

«Это трагедия войны. (Этот район – ред. НСН) очень сложное поле боя. Там может быть инфраструктура, туннели», - приводит CNN его слова.

Конкрикус также подчеркнул, что перед нанесением удара израильская сторона учла все факторы, в том числе «возможность воздействия на мирных жителей». Он напомнил, что военные при помощи сообщений в соцсетях, листовок и радио предупредили мирных жителей о необходимости покинуть этот район.