«Трагедия войны»: Израиль ударил по лагерю беженцев, страны заявляют о геноциде
Израиль нанес удар по лагерю беженцев на севере Газы, 400 человек погибли и ранены. США отказались комментировать удар, а Чили и Венесуэла заявили о геноциде палестинского народа.
Президент Чили Габриэль Борич объявил, что распорядился отозвать для консультаций посла страны в Израиле из-за «нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа».
В своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter) политик написал, что Чили «решительно осуждает» военные операции Израиля и с большой обеспокоенностью наблюдает за ними. Об отзыве посла объявил и президент Колумбии Густаво Петро. Он в свою очередь обвинил Израиль в «резне палестинского народа».
При этом 31 октября замглавы МИД Боливии Фредди Мамани заявил, что правительство страны разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в Газе. По словам министра при президенте Марианелы Прада, Боливия считает действия Израиля «преступлениями против человечества».
«Мы требуем остановить атаки на сектор Газа, которые уже привели к тысячам жертв среди гражданского населения», - сказала она в ходе пресс-конференции.
Кроме того, директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер уволился из-за подхода ООН к урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС.
«Мы видим, как геноцид разворачивается на наших глазах, а Организация, которой мы служим, оказалась неспособной остановить его», - приводит CNN слова Мохибера.
НОВЫЕ УДАРЫ
Во вторник, 31 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Согласно данным, в результате был убит один из командиров движения ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари. Указывается, что он был ответственен за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября.
Подполковник израильской армии Ричард Хехт заявил, что авиаудар был нацелен на Биари, который «прятался за спинами мирных жителей». Гибель мирных жителей он назвал «трагедией войны». Немного позднее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конкрикус сообщил, что Израилю не известно точное число жертв.
«Это трагедия войны. (Этот район – ред. НСН) очень сложное поле боя. Там может быть инфраструктура, туннели», - приводит CNN его слова.
Конкрикус также подчеркнул, что перед нанесением удара израильская сторона учла все факторы, в том числе «возможность воздействия на мирных жителей». Он напомнил, что военные при помощи сообщений в соцсетях, листовок и радио предупредили мирных жителей о необходимости покинуть этот район.
Между тем в ХАМАС отрицают, что в момент нанесения удара в лагере присутствовал один из командиров движения. Представитель ХАМАС Хазем Кассем обвинил Израиль в попытке оправдать «ужасное преступление против гражданских лиц, детей и женщин».
Как сообщила Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы, погибли минимум 50 человек, еще 150 ранены. По информации МВД Газы, не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев.
РЕАКЦИЯ НА ДЕЙСТВИЯ ИЗРАИЛЯ
Администрация США отказалась комментировать серию ударов по лагерю беженцев на севере Газы.
«Вы меня застали немного врасплох. Я не видел этого сообщения. Поэтому я не хочу строить предположения о том, что могло произойти или чего не могло произойти», - сказал представителя Белого дома Джон Кирби на брифинге.
Он выразил уверенность в том, что Израиль пытается защищать мирное население Палестины при проведении военных операций. При этом, по словам Кирби, он не пытается утверждать, что израильтянам удается полностью избежать жертв среди мирного населения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с эскалацией конфликта призвал помнить, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать, «как блюда в меню». Он подчеркнул, что им необходимо следовать в обязательном порядке.
В свою очередь правительство Венесуэлы резко осудило удар по лагерю беженцев Газе. МИД страны вновь заявил о геноциде в отношении палестинского народа. А представитель йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» Яхья Сариа 31 октября заявил, что Йемен начинает военную операцию против Израиля. По его словам, эта операция нацелена на поддержку «угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления».
Тем временем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа вступила в третью фазу, которая включает в себя расширение наземных операций. По последним данным, уже погибло более 8,5 тысячи палестинцев, среди них свыше 3,3 тысячи — дети, передает «Радиоточка НСН».
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