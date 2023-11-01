Армия Израиля пытается окружить сектор Газа
1 ноября 202304:01
Израильская армия в настоящее время пытается взять город Газа в кольцо, сообщает «РЕН ТВ».
Военные уже взяли под контроль до семи квадратных километров на севере сектора Газа. По предварительным данным, Иерусалим начинает сухопутное наступление.
Как стало известно ранее, не менее двух дивизий Израиля вошли в сектор Газа с 27 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru