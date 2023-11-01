Армия Израиля пытается окружить сектор Газа

Израильская армия в настоящее время пытается взять город Газа в кольцо, сообщает «РЕН ТВ».

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Военные уже взяли под контроль до семи квадратных километров на севере сектора Газа. По предварительным данным, Иерусалим начинает сухопутное наступление.

Как стало известно ранее, не менее двух дивизий Израиля вошли в сектор Газа с 27 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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