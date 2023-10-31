Армия Израиля заявила о 240 заложниках ХАМАС в секторе Газа
31 октября 202311:56
Не менее 240 заложников удерживаются палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщило издание Haaretz, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля.
«240 заложников удерживаются ХАМАС в Газе», — отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что в плену у палестинских радикалов находятся 238 человек.
Между тем ХАМАС заявило о готовности освободить всех находящихся у него заложников в обмен на всех пленных, удерживаемых Израилем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru