Армия Израиля заявила о 240 заложниках ХАМАС в секторе Газа

«240 заложников удерживаются ХАМАС в Газе», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в плену у палестинских радикалов находятся 238 человек.

Между тем ХАМАС заявило о готовности освободить всех находящихся у него заложников в обмен на всех пленных, удерживаемых Израилем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

