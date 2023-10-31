Армия Израиля заявила о 240 заложниках ХАМАС в секторе Газа

Не менее 240 заложников удерживаются палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщило издание Haaretz, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля.

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«240 заложников удерживаются ХАМАС в Газе», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в плену у палестинских радикалов находятся 238 человек.

Между тем ХАМАС заявило о готовности освободить всех находящихся у него заложников в обмен на всех пленных, удерживаемых Израилем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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