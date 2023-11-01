Эрдоган раскритиковал сторонников конфликта в секторе Газа
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны, называющие себя колыбелью демократии и прав человека, поддерживают бойню в секторе Газа, сообщает «РЕН ТВ».
Как считает глава государства, Израиль лишился разума и должен быть остановлен как можно скорее. Как отметил Эрдоган, жертвами прямых атак Иерусалима на мирных граждан стали не менее 8,5 тысяч палестинцев, большую часть которых составляют младенцы, дети и женщины.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна объявит Израиль военным преступником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru