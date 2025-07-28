Сестра Ким Чен Ына: Отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата

По ее словам, отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата и больше не могут рассматриваться в рамках концепции «одного народа» и объединения. Отмечается, что за громкими словами в Сеуле скрываются приверженность военному союзу с США и продолжение анти-северокорейской линии.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

