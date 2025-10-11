КНДР представила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
КНДР показала на военном параде новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасонпхо-20». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Вооружение продемонстрировали на торжествах в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи, прошедших в Пхеньяне на площади имени Ким Ир Сена. На параде также состоялись выступление сводного военного оркестра, торжественные перестроения, барабанное шоу, поднятие флага Северной Кореи под гимн и 21 залп артиллерийского салюта.
ЦТАК указывает, что мероприятие продемонстрировало миру непоколебимую волю северокорейских армии и народа, которые единодушно поддерживают дело партии.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика получила новое секретное оружие и добилась значительных успехов в разработках в области оборонной науки.
