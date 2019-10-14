Терпение лопнуло. Сирийская армия отправляется спасать курдов от турков

Решением сирийских властей правительственные войска в воскресенье начали передислокацию на север страны, в районы, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований. О численности отправляемых войск данных не поступало.

В сообщении сирийского агентства САНА отмечается, что главная стоящая перед военными задача - противостояние турецкой агрессии. Однако, советник турецкого президента Ясин Актай тут же заявил, что вооруженные силы страны смогут дать отпор сирийской армии в случае боестолкновения на границе двух государств.

В свою очередь, издание «Аль-Масдар» пишет, что бомбардировщики ВКС России нанесли массированный удар по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Целью стали террористы запрещенного в России движения «Хайат Тахрир аш-Шам». По утверждению источника издания, российские военные действовали на основании разведданных, полученных от местных осведомителей в провинции.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что курды имеют право на защиту международного сообщества в рамках Устава ООН, и Россия готова прийти на помощь Сирии.

«Российские военные присутствуют на территории Сирии по просьбе ее законного правительства. Там мы решаем только одну задачу, о выполнении которой договорились с господином Асадом – мы вместе боремся против международных террористов и способствуем урегулированию мирного процесса. Курды сегодня вправе рассчитывать на помощь международного сообщества. Россия может ее оказать при условии строго соблюдения Устава ООН. Наш мандат на территории Сирии – бороться с международным терроризмом, а не защищать на сирийской территории одних от других», - пояснил сенатор.

Однако России следует все же быть на стороне справедливости и мира, и не принимать ничьей стороны. К такой позиции призывает руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко. В эфире НСН он пояснил, почему Москве невыгодно принимать становиться на чью-либо защиту.

«Это бесконечный процесс, он будет продолжаться год, два, три, десять, пятнадцать лет. К этому давно пора привыкнуть. Мы не знаем, как будут развиваться события, какой удар нанесут турки, чем это закончится, какое будет сопротивление курдов. Что касается российского посредничества, вряд ли оно будет эффективным, России приходится выбирать между курдами плюс Асад и турками с Эрдоганом. Россия выступает против этого удара по курдам, но что она может сделать? Эрдоган играет в свою игру, это в его национальных интересах, посмотрим, чем ответят курды», - заявил Малашенко.