Российский сенатор пообещал курдам помощь при согласии ООН

«Сирийские демократические силы» планируют обратиться за помощью в России, сообщает CNN. Такое заявление сделал главнокомандующий формированиями Мазлум Абди.

Он сообщил, что власти Соединенных Штатов Америки не были готовы к подобным масштабам турецкой операции в Сирии.

Главнокомандующий также отметил, что его организация не стремится к отделению и уважает территориальную целостность Сирии. Абди добавил, что у него нет враждебных намерений по отношению к Турции, а есть намерение договориться, пишет Газета.ру.

Помимо этого Абди призвал американские власти помочь организации в прекращении атаки армии Турции.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН выразил мнение по поводу возможной реакции Москвы на просьбу курдов, если она поступит официально. Он напомнил о задаче России на сирийской территории, решение которой достигается в рамках международного права и межгосударственных договоренностей.

«Российские военные присутствуют на территории Сирии по просьбе ее законного правительства. Там мы решаем только одну задачу, о выполнении которой договорились с господином Асадом – мы вместе боремся против международных террористов и способствуем урегулированию мирного процесса. Все, что происходит на сирийской территории – компетенция сирийского правительства, которое возглавляет президент Башар Асад в соответствии с уставом ООН и нашим понимаем современного мироустройства.

США находятся в Сирии незаконно. Они в альянсе с курдами занимались некоей своей деятельностью. Кто-то говорит, что они защищали курдов, кто-то говорит, что курды их попросили об этом. В любом случае, в Сирии нет отдельного курдского государства, поэтому курды не вправе были позвать американцев. Но курды увидели, что американцы их бросили.

Курды сегодня вправе рассчитывать на помощь международного сообщества. Россия может ее оказать при условии строго соблюдения Устава ООН. Путин, на мой взгляд, очень внятно об этом говорил с журналистами из Саудовской Аравии и Ближнего Востока. Поэтому, когда курды к нам обращаются, мы, действуя в международном правовом поле, можем работать только с правительством Сирии и Турции. Наш мандат на территории Сирии – бороться с международным терроризмом, а не защищать на сирийской территории одних от других», - пояснил парламентарий.