Трамп угрожает Турции жесткими санкциями после обстрелов в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вместе с конгрессом разарбатывает жесткие санкции против Анкары в ответ на военную операцию Турции на северо-востоке Сирии. Об этом Трамп написал в своем профиле в Twitter 13 октября, в воскресенье.

«Работаю с Линдси Грэмом (сенатором, членом палаты представителей США – прим. НСН) и другими членами конгресса, включая демократов, над введением жестких санкций против Турции. Казначейство готово, можно приступить к выработке новых законопроектов. Есть высокая степень согласия насчет этой инициативы. Турция попросила, чтобы мы этого не делали. Следите за развитием событий!» — написал президент США.

Напомним, президент Турции объявил о начале военной операции в Сирии под названием «Источник мира» 9 октября. Она направлена против сил самообороны сирийских курдов на сирийской территории, граничащей с Турцией.

«Сирийские демократические силы» планируют обратиться за помощью в России, сообщает CNN. Такое заявление сделал главнокомандующий формированиями Мазлум Абди. Он сообщил, что военные США, присутствующие на сирийской территории, и американские власти не были готовы к подобным масштабам турецкой операции в Сирии.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН пояснил, почему курдам надо договариваться с Асадом, чтобы Россия предоставила им защиту от турецкой агрессии.

