Востоковед: Россия против удара по курдам, но что она может сделать?

«Это бесконечный процесс, он будет продолжаться год, два, три, десять, пятнадцать лет. К этому давно пора привыкнуть. Мы не знаем, как будут развиваться события, какой удар нанесут турки, чем это закончится, какое будет сопротивление курдов. Что касается российского посредничества, вряд ли оно будет эффективным, России приходится выбирать между курдами плюс Асад и турками с Эрдоганом. Без Башара Асада российское присутствие на Ближнем Востоке очень проблематично, поэтому она во что бы то ни стало будет поддерживать Асада. Она также будет поддерживать турок, с которыми сейчас очень неплохие отношения, идут поставки оружия, и так далее и так далее. Выбор очень непростой. Россия, конечно же, будет делать мину миротворца, но как это будет происходить технически, неизвестно. Россия выступает против этого удара по курдам, но что она может сделать? Эрдоган играет в свою игру, это в его национальных интересах, посмотрим, чем ответят курды. Безусловно, военные силы несопоставимы, но они будут сопротивляться, будут что-то делать, они уже обратились за помощью к Башару Асаду, а будет ли он оказывать поддержку, тоже неизвестно. Кроме того, курды могут нанести некоторые террористические удары по Турции. Это вполне вероятно. А «за мир» – это такая несколько упрощенная позиция, это такая достаточно профессиональная дипломатическая работа, подробности которой мы узнаем не сегодня», - заявил он.

Ранее в МИД Сирии осудили планы турецкой стороны начать военную операцию против курдских организаций на северо-востоке САР. Как заявили в Кремле, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Эрдоганом. Путин призвал турецких партнеров «тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса».

