Курды покинули зону вторжения Турции в Сирии

Военнослужащие Турции начали пересекать границу с Сирией для начала операции по созданию зоны безопасности. Об этом 9 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. Однако официально подтверждения этой информации от Анкары пока не поступало.

О плане провести операцию по созданию зоны безопасности в Сирии 5 октября сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что территорию планируется очистить от Сил самообороны сирийских курдов и создания там зоны безопасности.

Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад заявил в эфире НСН, что курды и так уже ушли из зоны проведения операции после договорённости президента США Дональда Трампа с Эрдоганом.