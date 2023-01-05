Тайвань: расширены ограничения на экспорт товаров в Россию
Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, сообщает экономическое ведомство острова.
Отмечается, что это сделано в целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров из Тайваня, которые могут быть использованы в военных целях.
В обновленный санкционный список включено 52 наименования — вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, а также продукция машиностроения.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что политическая система и экономическая модель России выстояли и доказали свою эффективность, несмотря на беспрецедентное давление и введение против РФ более 13 тысяч санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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