Отмечается, что это сделано в целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров из Тайваня, которые могут быть использованы в военных целях.

В обновленный санкционный список включено 52 наименования — вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, а также продукция машиностроения.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что политическая система и экономическая модель России выстояли и доказали свою эффективность, несмотря на беспрецедентное давление и введение против РФ более 13 тысяч санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

