Путин расширил перечень контрсанкций
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым расширил перечень экономических мер, вводимых в ответ на санкции стран Запада против РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Он предусматривает повышенные пошлины на ввоз и на вывоз определенной продукции из России. Перечень товаров должно утвердить правительство.
Кроме того, нормативный акт вносит изменения в указ от 8 марта, также предусматривающий ограничение или запрет на вывоз и ввоз определяемых кабмином товаров.
Ранее Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru