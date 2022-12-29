Путин расширил перечень контрсанкций

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым расширил перечень экономических мер, вводимых в ответ на санкции стран Запада против РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он предусматривает повышенные пошлины на ввоз и на вывоз определенной продукции из России. Перечень товаров должно утвердить правительство.

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Кроме того, нормативный акт вносит изменения в указ от 8 марта, также предусматривающий ограничение или запрет на вывоз и ввоз определяемых кабмином товаров.

Ранее Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Торговые ПошлиныСанкции ЕСОтветные Санкции РоссииВладимир Путин
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