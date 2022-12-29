Володин: Политика и экономика России выстояли на фоне давления и санкций

«В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 %. Их планы провалились», — написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, все социальные обязательства перед россиянами выполняются, безработица держится на историческом минимуме в 3,7%, инфляция составляет 12,19%, что ниже, чем в некоторых европейских странах.

Кроме того, председатель нижней палаты парламента напомнил, что текущий год также стал лучшим по темпам строительства дорог, ввод жилья составил рекордные за всю историю 100 млн кв. м, также в стране собрали 150 млн тонн зерна — Россия стала мировым лидером по объемам экспорта пшеницы.

«Но результаты не должны успокаивать. Проблем ещё много. Их необходимо решать. Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее. Следующий год должен стать годом развития», — указал Володин.

В заключение политик пожелал счастья, здоровья и удачи и поздравил россиян с наступающим 2023 годом.

Ранее Володин напомнил о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2023 года, пишет РИА ФАН. Благодаря этому в России вырастут социальные пособия, отмечает телеканал «360».

