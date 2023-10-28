Страх партизанской войны? Эксперты в России объяснили военную тактику Израиля в секторе Газа
Израиль в секторе Газа выбрал медленную тактику «стирания с земли», опасаясь партизанской войны, считает Сергей Марков. Ситуация грозит сильнейшим гуманитарным кризисом, полагает Александр Ходаковский.
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что страна отвергает призыв Генассамблеи ООН прекратить огонь в секторе Газа, Израиль намерен уничтожить ХАМАС, пишет РИА Новости.
По мнению замглавы Росгвардии по Донецкой народной республике Александра Ходаковского, мусульманский мир из-за брошенного ему вызова Израиля поставлен в непростое положение. Израильская армия избрала тактику тактика ползучего наступления, когда в руины превращают дом за домом и наносят удары в глубину.
«В истории с Газой будет, скорее всего, так, как есть сейчас - Израиль не решится на глубокий заход, опасаясь больших потерь. Для него оптимальнее реализовывать свою политику постепенного стирания с лица земли всего, где может укрыться противник», – написал в своем Telegram-канале 28 октября Ходаковский.
Его поддерживает российский политолог Сергей Марков. Он обратил внимание на то, что минувшей ночью Израиль не предпринял масштабной наземной операции против Хамас, продолжив дистанционные удары.
«А тактика наземных операций - заходить на территорию по чуть-чуть и только туда, где почти все уже сравняли с землей. Зачистка - и назад. Этой ночью, ну, чуть-чуть дальше зашли. Армия Израиля опасается масштабной операции, потому что полагает, что ХАМАС приготовил ловушку партизанской войны в секторе Газа», – написал политолог в своем Telegram-канале.
Александр Ходаковский считает, что кроме ползучей войны в секторе Газа перед арабским миром стоит и гуманитарный вызов. Речь идет о готовности стран «недружественного Израилю пояса» принять к себе гражданское население сектора Газа.
«Конечно, для полноценной эвакуации нужна приостановка войны, и вот тут наш "цивилизованный" мир, который учит нас жить, себя и проявит: если хвалёные механизмы поддержания нужного мирового порядка, применять которые к себе мы отказались (за что и побиваемы) - чего-то стоят, - то мы увидим результат, и люди буду спасены. Но почему-то кажется, что в этом миропорядке люди не только не главное, но даже какая-то досадная помеха», – отметил замглавы Росгвардии по ДНР.
Ранее армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил палестинского движения ХАМАС, отвечавшего за противовоздушную оборону и атаки беспилотников. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ. Также израильские военные сообщили о ликвидации командира Западного батальона Хан-Юнис ХАМАС Мадхата Мубашара, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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