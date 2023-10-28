Страх партизанской войны? Эксперты в России объяснили военную тактику Израиля в секторе Газа

Александр Ходаковский считает, что кроме ползучей войны в секторе Газа перед арабским миром стоит и гуманитарный вызов. Речь идет о готовности стран «недружественного Израилю пояса» принять к себе гражданское население сектора Газа.



«Конечно, для полноценной эвакуации нужна приостановка войны, и вот тут наш "цивилизованный" мир, который учит нас жить, себя и проявит: если хвалёные механизмы поддержания нужного мирового порядка, применять которые к себе мы отказались (за что и побиваемы) - чего-то стоят, - то мы увидим результат, и люди буду спасены. Но почему-то кажется, что в этом миропорядке люди не только не главное, но даже какая-то досадная помеха», – отметил замглавы Росгвардии по ДНР.

Ранее армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил палестинского движения ХАМАС, отвечавшего за противовоздушную оборону и атаки беспилотников. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ. Также израильские военные сообщили о ликвидации командира Западного батальона Хан-Юнис ХАМАС Мадхата Мубашара, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





