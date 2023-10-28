СМИ: При обстреле жилого дома в Газе погибли более 100 человек
28 октября 202303:38
Свыше 100 человек погибли в результате обстрела войсками Израиля многоэтажного жилого дома на западе города Газа. Об этом пишет Tasnim.
ЧП произошло в районе Шати.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские силы возобновили обстрел морского порта Газы, здесь произошли пожары. В результате авианалета в лагере беженцев Эш-Шати на побережье погибли 16 человек, пострадали 60. При этом агентство WAFA заявило, что после ночного авиаудара ВВС Израиля по населенным пунктам в анклаве погибли более 100 палестинцев.
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- СМИ: При обстреле жилого дома в Газе погибли более 100 человек
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru