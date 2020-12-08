США заподозрили Россию в нарушении религиозных свобод

Россия попала в «список наблюдения» США вместе с Кубой и Коморскими островами, передает RT.

Еще десять стран американцы внесли в список «нарушителей религиозных свобод». В их числе оказались Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Нигерия, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

В начале ноября духовное управление мусульман РФ рекомендовало мусульманам отказаться от браков с представительницами других религий. По мнению богословов, для прочности брака необходима схожесть супругов в вопросах религии и духовности, поэтому браки мусульман с христианами или иудеями возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев по этому поводу сказал, что в исламе браки с иноверцами запрещались всегда. Никаких разногласий по этому вопросу быть не может.