США заподозрили Россию в нарушении религиозных свобод
Россия попала в «список наблюдения» США вместе с Кубой и Коморскими островами, передает RT.
Еще десять стран американцы внесли в список «нарушителей религиозных свобод». В их числе оказались Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Нигерия, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.
В начале ноября духовное управление мусульман РФ рекомендовало мусульманам отказаться от браков с представительницами других религий. По мнению богословов, для прочности брака необходима схожесть супругов в вопросах религии и духовности, поэтому браки мусульман с христианами или иудеями возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия.
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев по этому поводу сказал, что в исламе браки с иноверцами запрещались всегда. Никаких разногласий по этому вопросу быть не может.
Эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что заключение духовного управления мусульман составлено крайне некомпетентно. По его мнению. приверженцы ислама не будут следовать этой рекомендации. В суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с иноверцами. При этом самая распространённая в России ханафитская школа разрешает такие браки.
Председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов уточнил, что эти рекомендации были разработаны еще в 2019 году, однако подчеркнул, что ислам это не запрещает смешанные браки, а рекомендации ДУМ РФ не имеют никакой юридической силы.
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