Глава мусульман Подмосковья прокомментировал вопрос о браках с иноверцами

Духовное управление мусульман РФ рекомендовало мусульманам отказаться от браков с представительницами других религий. По мнению богословов, для прочности брака необходима схожесть супругов в вопросах религии и духовности, поэтому браки мусульман с христианами или иудеями возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия.

Председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов рассказал, что эти рекомендации были разработаны еще в 2019 году, однако подчеркнул, что ислам это не запрещает смешанные браки, а рекомендации ДУМ РФ не имеют никакой юридической силы.