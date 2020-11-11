Глава мусульман Подмосковья прокомментировал вопрос о браках с иноверцами

Духовное управление мусульман РФ рекомендовало мусульманам отказаться от браков с представительницами других религий. По мнению богословов, для прочности брака необходима схожесть супругов в вопросах религии и духовности, поэтому браки мусульман с христианами или иудеями возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия.

Председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов рассказал, что эти рекомендации были разработаны еще в 2019 году, однако подчеркнул, что ислам это не запрещает смешанные браки, а рекомендации ДУМ РФ не имеют никакой юридической силы.

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«Ислам чётко запрещает принуждать к принятию религии. Ради брака принять эту веру противоречит духу ислама. Всевышний смотрит на то, что у нас в сердце и в душе», - приводит «Радио 1» слова Аббясова.

Эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что заключение духовного управления мусульман составлено крайне некомпетентно. По его мнению. приверженцы ислама не будут следовать этой рекомендации. В суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с иноверцами. При этом самая распространённая в России ханафитская школа разрешает такие браки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеИсламМусульмане
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