Муфтий Чечни прокомментировал запрет на браки мусульман с иноверцами

В исламе браки с иноверцами запрещались всегда. Никаких разногласий по этому вопросу быть не может. Об этом РИА Новости сообщил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

По его словам, запрет направлен на то, чтобы в семье царила гармония и меньше возникало споров и разногласий относительно воспитания детей.

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Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) на этой неделе опубликовало богословское заключение, согласно которому мусульманам не рекомендуют заключать браки с представителями других религий, сообщает телеканал «360». Отмечалось, что подобные союзы допустимы только в исключительных случаях, а решать это должен местный муфтий.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, что православные тоже должны относиться с осторожностью к межконфессиональным бракам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БракМусульмане
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