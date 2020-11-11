Муфтий Чечни прокомментировал запрет на браки мусульман с иноверцами
В исламе браки с иноверцами запрещались всегда. Никаких разногласий по этому вопросу быть не может. Об этом РИА Новости сообщил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.
По его словам, запрет направлен на то, чтобы в семье царила гармония и меньше возникало споров и разногласий относительно воспитания детей.
Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) на этой неделе опубликовало богословское заключение, согласно которому мусульманам не рекомендуют заключать браки с представителями других религий, сообщает телеканал «360». Отмечалось, что подобные союзы допустимы только в исключительных случаях, а решать это должен местный муфтий.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, что православные тоже должны относиться с осторожностью к межконфессиональным бракам.
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