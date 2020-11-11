Муфтий Чечни прокомментировал запрет на браки мусульман с иноверцами

В исламе браки с иноверцами запрещались всегда. Никаких разногласий по этому вопросу быть не может. Об этом РИА Новости сообщил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

По его словам, запрет направлен на то, чтобы в семье царила гармония и меньше возникало споров и разногласий относительно воспитания детей.