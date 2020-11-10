«Наших правил не знает». Кураев одобрил запрет жениться на мусульманах

«Мы тоже призываем с осторожностью относиться к межрелигиозным бракам. В современном обществе для молодых людей важны другие идентичности, а не национально-религозные. И когда русская девочка знакомится с парнем из Татарстана или Чечни, они в университетской тусовке, для них важнее, что они вместе в университете учатся. Но проходит лет 20, начинается кризис среднего возраста, появляются мысли - кто я такой, какая у меня идентичность, кроме профессиональной. Другими становятся отношения с родителями. И эта русская женщина себя вдруг обнаруживает совсем в другой культурной ситуации. Еще недавно ее муж хвастался перед друзьями, что у него жена русская из Москвы, а теперь он стыдится этого, «она наших правил не знает». И на нее начинает оказываться давление. А молодость уже давно позади», - указал Кураев.

По его словам, в православной церковной среде без восторга относятся к идее межрелигиозных браков.

«В канонах церкви это вообще запрещено, нельзя на неправославной жениться», - подчеркнул Кураев.

Ранее исламовед Раис Сулейманов в эфире НСН назвал глупостью рекомендацию духовного управления мусульман.

