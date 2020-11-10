«Наших правил не знает». Кураев одобрил запрет жениться на мусульманах
Запрещенный в служении протодиакон в эфире НСН рассказал, что для православных в отказе от межрелигиозных браков нет ничего удивительного.
Воздержаться от браков с представительницами других религий рекомендовало мусульманам духовное управление мусульман РФ. По мнению улемов, для прочности брака нужна схожесть супругов в вопросах религии и духовности, поэтому браки мусульман с христианами или иудеями возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, что православные тоже должны относиться с осторожностью к межконфессиональным бракам.
«Мы тоже призываем с осторожностью относиться к межрелигиозным бракам. В современном обществе для молодых людей важны другие идентичности, а не национально-религозные. И когда русская девочка знакомится с парнем из Татарстана или Чечни, они в университетской тусовке, для них важнее, что они вместе в университете учатся. Но проходит лет 20, начинается кризис среднего возраста, появляются мысли - кто я такой, какая у меня идентичность, кроме профессиональной. Другими становятся отношения с родителями. И эта русская женщина себя вдруг обнаруживает совсем в другой культурной ситуации. Еще недавно ее муж хвастался перед друзьями, что у него жена русская из Москвы, а теперь он стыдится этого, «она наших правил не знает». И на нее начинает оказываться давление. А молодость уже давно позади», - указал Кураев.
По его словам, в православной церковной среде без восторга относятся к идее межрелигиозных браков.
«В канонах церкви это вообще запрещено, нельзя на неправославной жениться», - подчеркнул Кураев.
Ранее исламовед Раис Сулейманов в эфире НСН назвал глупостью рекомендацию духовного управления мусульман.
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