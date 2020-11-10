Противоречит Корану! Исламовед о запрете жениться на немусульманках в России

Духовное управление мусульман РФ рекомендовало мусульманам отказаться от браков с представительницами других религий. По мнению богословов, для прочности брака необходима схожесть супругов в вопросах религии и духовности, поэтому браки мусульман с христианами или иудеями возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия.

Эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что заключение духовного управления мусульман составлено крайне некомпетентно.

«Дело в том, что религиозно-правовая школа, ханафитский мазхаб, к которому относится духовное управление мусульман РФ, как раз разрешает браки между мусульманами и представителями других религий, в том числе христиан и иудеев. Более того, это прописано в самом Коране. Считается, что дети должны воспитываться в религии отца, но сами браки не запрещаются. Председатель совета улемов ДУМ РФ Шамиль Аляутдинов составил очень некомпетентное решение. Мне кажется, оно вызвано тем, что таких браков очень много. Есть разводы, и, как правило, ребенок остается с мамой. А она будет воспитывать в своей религии», - сказал Сулейманов.