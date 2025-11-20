США: Санкции против России «ждут зеленого света»

Официальный представитель администрации Дональда Трампа при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что усилия США по урегулированию конфликта на Украине столкнулись с непреодолимым препятствием из-за нежелания российского президента Владимира Путина идти на диалог с Владимиром Зеленским, сообщает Bloomberg.

СМИ: Трамп готов подписать законопроект об антироссийских санкциях

Он отметил непредсказуемость и безрассудство Кремля, предупредив о потенциальной угрозе для территории Альянса. В связи с этим, по его словам, западные страны вынуждены искать новые форматы переговоров.

При этом в американском Конгрессе уже подготовлен законопроект о введении жёстких антироссийских санкций, который «только ждет зеленого света».

Ранее Уитакер заявил, что Европа должна изъять российские активы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

