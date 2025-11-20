Школа удалила фото с девочкой в никабе после волны возмущения

Школа № 3 города Кудрово опубликовала отчёт о мероприятии, но вскоре была вынуждена отредактировать пост из‑за резкой критики. На ярмарке, призванной познакомить учащихся с культурным разнообразием, выступили ученики 3–10‑х классов. Дети демонстрировали традиционные наряды разных народов: русских, белорусов, татар. Отдельный блок был посвящён арабской культуре — его представляли мальчик в куфии и девочка в никабе.

Публикация привлекла внимание родителей. В комментариях под постом появились резкие высказывания. Наряд девочки называли «террористическим костюмом» и «взрывпакетом». Некоторые пользователи провели параллели с террористическими актами.

Под давлением общественного резонанса школа удалила фотографию с девочкой в никабе и скрыла комментарии под публикацией.

Ношение никаба (в исламе головной убор, закрывающий лицо. - Прим. НСН) запрещено во всех странах Средней Азии, в то время как в России подобный головной убор можно спокойно надевать, сказал в эфире НСН зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

