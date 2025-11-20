Сбербанк уволит сотрудников, которых ИИ признал нерезультативными
Руководитель «Сбербанка» Герман Греф объявил о планах сократить до 20% сотрудников, признанных неэффективными по оценке искусственного интеллекта, сообщает Forbes.
Это произойдет до конца 2025 года. Заявление прозвучало на конференции AI Journey. Президент Владимир Путин, присутствовавший на мероприятии, с такой оценкой не согласился, отметив, что «не бывает неэффективных сотрудников, есть сотрудники, с которыми плохо работали».
С 2024 года «Сбербанк» сократил более 13,5 тысяч человек. В банке связывают это с активным внедрением технологий искусственного интеллекта, которые достигли уровня массового применения и значимого эффекта.
Ране Путин назвал недопустимой зависимость России от иностранных нейросетей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
