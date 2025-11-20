Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни можно довести до 150 лет
Президент России Владимир Путин допустил, что с развитием технологий среднюю продолжительность жизни человека можно увеличить до 150 лет.
Об этом он заявил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Глава государства указал, что даже полуторавековой рубеж «всегда будет мало, как и денег».
Путин подчеркнул, что ключевой вопрос заключается не в долголетии как таковом, а в качестве и смысле жизни. Ответы на эти вопросы, по словам президента, следует искать в традиционных ценностях народов РФ, которые должны лежать в основе разработки национальных технологических платформ.
Ранее стало известно, что в Китае готовят к выпуску таблетки для продления жизни до 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни можно довести до 150 лет
- Школа удалила фото с девочкой в никабе после волны возмущения
- СМИ: Зеленский отказался обсуждать план США по урегулированию
- Сбербанк уволит сотрудников, которых ИИ признал нерезультативными
- Трамп заявил о готовности США «вести себя отвратительно» с врагами
- Песков: У Москвы нет новых данных по планам украинского урегулирования
- «Революция и золотые трубы»: Чем запомнилась XI премия «Все Цвета Джаза»
- Мерц вновь потребовал от Украины жесткой борьбы с коррупцией
- «Импровизировать по жизни»: Мерабова назвала сюрпризом триумф на премии «Все Цвета Джаза»
- Россия откроет посольство в Того в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru