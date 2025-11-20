Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни можно довести до 150 лет

Об этом он заявил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Глава государства указал, что даже полуторавековой рубеж «всегда будет мало, как и денег».

Путин подчеркнул, что ключевой вопрос заключается не в долголетии как таковом, а в качестве и смысле жизни. Ответы на эти вопросы, по словам президента, следует искать в традиционных ценностях народов РФ, которые должны лежать в основе разработки национальных технологических платформ.

Ранее стало известно, что в Китае готовят к выпуску таблетки для продления жизни до 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

