Его ближайшие соратники были шокированы изможденным видом и слабостью лидера. Генерал Гельмут Вейдлинг, командующий обороной Берлина, после встречи с фюрером 24 апреля описывал его как «руину человека» с дрожащими руками и невнятной речью. К 29 апреля состояние Гитлера ухудшилось настолько, что он едва мог вести осмысленные беседы, погружаясь вместо этого в фантазии о победах.

Фюрер отказался покидать осажденную столицу, объяснив это бессмысленностью бегства и полным игнорированием его приказов. Вейдлинг не верил в возможность инсценировки смерти Гитлера, считая такой поступок немыслимым для нацистской идеологии. Эти уникальные свидетельства были обнародованы к 80-летию начала Нюрнбергского процесса над бывшими лидерами Третьего рейха.

Ранее компании из ФРГ признали ответственность за приход к власти Гитлера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

