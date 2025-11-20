Соратник Гитлера описал его состояние за неделю до смерти
Рассекреченные Минобороны России архивные документы говорят о глубоком физическом и моральном упадке Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года, сообщают «Известия».
Его ближайшие соратники были шокированы изможденным видом и слабостью лидера. Генерал Гельмут Вейдлинг, командующий обороной Берлина, после встречи с фюрером 24 апреля описывал его как «руину человека» с дрожащими руками и невнятной речью. К 29 апреля состояние Гитлера ухудшилось настолько, что он едва мог вести осмысленные беседы, погружаясь вместо этого в фантазии о победах.
Фюрер отказался покидать осажденную столицу, объяснив это бессмысленностью бегства и полным игнорированием его приказов. Вейдлинг не верил в возможность инсценировки смерти Гитлера, считая такой поступок немыслимым для нацистской идеологии. Эти уникальные свидетельства были обнародованы к 80-летию начала Нюрнбергского процесса над бывшими лидерами Третьего рейха.
Ранее компании из ФРГ признали ответственность за приход к власти Гитлера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России вводится запрет на использование заемных средств для онлайн-ставок
- СМИ: Тело военнослужащего ВС РФ вернули из плена ВСУ без сердца
- Соратник Гитлера описал его состояние за неделю до смерти
- NASA развернуло масштабную кампанию наблюдений за движущимся к Земле 3I/ATLAS
- США: Санкции против России «ждут зеленого света»
- СМИ: Украина не принимает новый план Трампа по урегулированию конфликта
- Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни можно довести до 150 лет
- Школа удалила фото с девочкой в никабе после волны возмущения
- СМИ: Зеленский отказался обсуждать план США по урегулированию
- Сбербанк уволит сотрудников, которых ИИ признал нерезультативными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru