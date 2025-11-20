NASA развернуло масштабную кампанию наблюдений за движущимся к Земле 3I/ATLAS

К наблюдениям привлечено более десятка космических аппаратов, расположенных в разных уголках Солнечной системы. Как заявили в агентстве, эта беспрецедентная кампания мобилизует все доступные телескопы и зонды для слежения за небесным телом. Ученые надеются, что сбор данных с разных точек позволит сравнить 3I/ATLAS с «местными» кометами и получить новые знания о составе других планетных систем.

С момента открытия 1 июля изображения объекта уже получили 12 аппаратов. В ближайшие месяцы к ним присоединятся другие миссии. Собранная информация углубит понимание эволюции комет и механизмов формирования планетных систем во Вселенной.

Представитель NASA Том Статлер подчеркнул, что комета принадлежит к иной популяции космических тел, и совершила долгое путешествие прежде чем достичь Солнечной системы. Это открытие расширяет границы астрономии и дает шанс изучить эволюцию космоса.

Ученые зафиксировали у движущегося к Земле космического объекта 3I/ATLAS признаки искусственного происхождения. При этом специалистов удивляет то, что он остается единым активным телом даже после прохождения вблизи Солнца, что обычно приводит к распаду объектов. По словам астрофизиков, такое поведение 3I/ATLAS указывает на новую аномалию. Между тем, ученые все еще спорят об опасности тела для Земли.

