СМИ: Трамп готов подписать законопроект об антироссийских санкциях
Администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность утвердить закон об ужесточении санкций в отношении России при соблюдении определенного условия, сообщает Reuters.
Согласно заявлению высокопоставленного представителя Белого дома, в тексте законопроекта должна быть гарантия того, что окончательные решения о применении или снятии рестрикций остаются в компетенции главы государства.
Американский лидер уже поддержал данную инициативу. При этом отмечается, что диалог по урегулированию ситуации на Украине продолжается.
Ранее Трамп заявил журналистам, что одобрил проект закона, разработанный членами Конгресса США, который предполагает введение вторичных санкций для торговых партнеров России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп готов подписать законопроект об антироссийских санкциях
- Небензя считает «котом в мешке» одобренную СБ ООН резолюцию США по Газе
- СМИ: Готовивший теракт против Шойгу был фигурантом дела об убийстве
- Пушков: Умеров сбежал, так как осознает возможное уголовное преследование
- СМИ: Уехавшая из РФ группа «Несчастный случай» дает концерты в подвалах ЕС
- Исследование: Россияне перешли на пассивный поиск работы
- СМИ: В Японии и Южной Корее ждут прямых рейсов с Россией
- СМИ: Данные об измерении скорости интернета будут передаваться властям
- Разрыв в ценах базового набора товаров в РФ вырос до 19 тысяч
- Под Оренбургом задержан мигрант, напавший на школьницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru