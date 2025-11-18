СМИ: Трамп готов подписать законопроект об антироссийских санкциях

Согласно заявлению высокопоставленного представителя Белого дома, в тексте законопроекта должна быть гарантия того, что окончательные решения о применении или снятии рестрикций остаются в компетенции главы государства.

Американский лидер уже поддержал данную инициативу. При этом отмечается, что диалог по урегулированию ситуации на Украине продолжается.

Ранее Трамп заявил журналистам, что одобрил проект закона, разработанный членами Конгресса США, который предполагает введение вторичных санкций для торговых партнеров России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

