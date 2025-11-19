Постпред США Уитакер: Европа должна изъять российские активы
Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитэкер призвал Европу к более решительным действиям в отношении замороженных российских активов, сообщает Bloomberg.
Он заявил, что их конфискация не только обеспечит Украину многолетней финансовой и военной поддержкой, но и станет для Европы демонстрацией более агрессивной позиции. «Сейчас самое время для смелых действий», — указал Уитэкер.
При этом основная часть заблокированных в ЕС российских активов на сумму 210 млрд евро находится в бельгийской платформе Euroclear, которая опасается стать основной мишенью ответных мер со стороны Москвы.
Ранее Еврокомиссия предложила странам Европейского союза использовать замороженные российские активы в качестве основы для крупного кредитного пакета Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
