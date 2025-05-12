США предрекли участь региональной державы в случае отказа от индустриализации

По его словам, США не откажутся от своего плана по переносу производства в страну.

«Китайская экономика является ориентированной на экспорт. Напомню, Соединенные Штаты сами активно переносили производство в Китай и в немалой степени способствовали тому, что страна обрела высокую степень технологического суверенитета. Кроме того, Запад оказался не таким единый, каким он был еще лет 25 назад, ведь даже европейские союзники США оказались не в восторге от вводимых пошлин. Перспективы договоренностей двух стран на длительный срок есть, но американцы не откажутся от своего плана по возвращению производства в страну, потому что без второй индустриализации Соединенные Штаты обречены – в лучшем случае они будут региональной державой типа Бразилии», - заключил эксперт.

Ранее Трамп объявил, что США и Великобритания заключили первое торговое соглашение после введения пошлин, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вашингтон получит шесть миллиардов долларов внешних доходов от 10% пошлин и пять миллиардов долларов новых экспортных возможностей для своих скотоводов, фермеров и производителей.

