США предрекли участь региональной державы в случае отказа от индустриализации
План Трампа взять нахрапом Китай посредством введения пошлин провалился, обе стороны пошли на уступки, так как экономика и финансы определяют все, сказал НСН Кирилл Котков.
Китай и США могут продлить соглашение о взаимном снижении пошлин, однако Соединенные Штаты не откажутся от идеи вернуть производство в страну, сказал в эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
Китай и США снизили взаимные пошлины после нескольких месяцев увеличения тарифов: США с 145% до 30%, а Китай - с 125% до 10%. Отмечается, что условия будут действовать в течение 90 дней с 14 мая. Государства создадут механизм для продолжения обсуждений по торгово-экономическим отношениям. Котков отметил, что США не могут в одночасье отказаться от Китая.
«Кому выгоднее снижение тарифов, покажет время, однако теперь очевидно, что план американского лидера Дональда Трампа взять нахрапом Китай провалился. Во многом это связано с тем, что китайская и американская экономики очень сильно взаимосвязаны. Кроме того, Китай смог стать мастерской мира, из-за чего в одночасье заместить его просто невозможно. Обе стороны пошли на уступки, потому что иначе и быть не могло – война войной, а обед по расписанию, как говорится. Экономика вместе с финансами определяют все», - сказал собеседник НСН.
По его словам, США не откажутся от своего плана по переносу производства в страну.
«Китайская экономика является ориентированной на экспорт. Напомню, Соединенные Штаты сами активно переносили производство в Китай и в немалой степени способствовали тому, что страна обрела высокую степень технологического суверенитета. Кроме того, Запад оказался не таким единый, каким он был еще лет 25 назад, ведь даже европейские союзники США оказались не в восторге от вводимых пошлин. Перспективы договоренностей двух стран на длительный срок есть, но американцы не откажутся от своего плана по возвращению производства в страну, потому что без второй индустриализации Соединенные Штаты обречены – в лучшем случае они будут региональной державой типа Бразилии», - заключил эксперт.
Ранее Трамп объявил, что США и Великобритания заключили первое торговое соглашение после введения пошлин, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вашингтон получит шесть миллиардов долларов внешних доходов от 10% пошлин и пять миллиардов долларов новых экспортных возможностей для своих скотоводов, фермеров и производителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула России ультиматум
- Песков: Закрывающая генконсульство РФ Польша выбирает враждебность
- Песков: Обвинения Польши в адрес России по поводу пожара в ТЦ безосновательны
- Шойгу продлил контракт с Министерством обороны еще на 5 лет
- Словения выразила желание стать площадкой для переговоров России и Украины
- Роскомнадзор предотвратил почти тысячу хакерских атак в апреле
- Песков: Путин четко обозначил позицию по возобновлению переговоров с Украиной
- Гуцул на месяц продлили домашний арест
- В Турции турист из России после прыжка с пирса впал в кому
- Опубликован цикл эссе о создателях фильма «Семнадцать мгновений весны»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru