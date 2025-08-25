Попытки спасения российской альпинистки в горах Киргизии прекратились

Попытки спасти россиянку Наталью Наговицыну, которая застряла в горах Киргизии, прекращены. Как пишет РИА Новости, об этом заявил руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.

По его словам, планировавшие дораться до женщины итальянские пилоты «так и не смогли вылететь наверх» из-за погодных условий.

«Так что всё», - подчеркнул он.

Греков допустил, что альпинистка может остаться на склоне пика Победы навсегда.

Ранее глава комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма РФ Александр Яковенко заявил о крайне низких шансах спасти застрявшую на высоте 7 000 метров Наговицыну, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
