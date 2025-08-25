Попытки спасения российской альпинистки в горах Киргизии прекратились
Попытки спасти россиянку Наталью Наговицыну, которая застряла в горах Киргизии, прекращены. Как пишет РИА Новости, об этом заявил руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.
По его словам, планировавшие дораться до женщины итальянские пилоты «так и не смогли вылететь наверх» из-за погодных условий.
«Так что всё», - подчеркнул он.
Греков допустил, что альпинистка может остаться на склоне пика Победы навсегда.
Ранее глава комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма РФ Александр Яковенко заявил о крайне низких шансах спасти застрявшую на высоте 7 000 метров Наговицыну, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попытки спасения российской альпинистки в горах Киргизии прекратились
- Захарова назвала «бандитизмом» удары по нефтепроводу «Дружба»
- Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
- Генпрокурор Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда РФ
- «Есть скамейка запасных»: Рогов назвал, кем могут заменить Зеленского
- HR-специалисты поспорили об увольнении за неопрятный внешний вид
- В Госдуме объяснили, почему по Банковой не ударили «Орешником»
- Путин рассказал президенту Ирана о встрече с Трампом
- «Беспредельщики!»: BadComedian упрекнул YouTube за «улучшение» качества видео
- Сына Кадырова наградили медалью «Защитник Чеченской Республики»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru