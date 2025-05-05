«Режиссер не играет роли вообще, национальная его принадлежность не так важна, важно финансирование, кто финансирует фильм. Например, фильм «Хатико» чей? Там основа японская, главный герой – американец, а режиссер – исландец. Или «Особо опасен» с Анджелиной Джоли, где режиссер российский - Тимур Бекмамбетов. Чье это кино? Трамп с присущей ему умственной элегантностью лезет в то, в чем ничего не понимает. Это просто бред, который вводит в ступор. Если американский режиссер снял кино в Европе, это будет честью для Европы, но кино при таких ограничениях пройдет только в Европе. Как отличить фильм импортный от неимпортного? Это бред», - пояснил он.

По его словам, Америка и так не очень активно закупает европейские фильмы, а американские режиссеры снимают в других странах лишь в попытке сэкономить.

«Америка и так не очень закупает иностранные фильмы. Они воспитали своих зрителей, чтобы они смотрели национальное кино. По сравнению с американским прокатом сборы зарубежных фильмов ничтожны. В Америке в год снимают около 900 фильмов, они обеспечивают себя собственным продуктом. Европейские фильмы не идут таким широким прокатом. Любая европейская страна почтет за честь пригласить Майкла Бэя, Стивена Спилберга и так далее, но не у каждой страны хватит денег. У Спилберга жизнь, например, застрахована на три с половиной биллиона долларов. У них просто не хватит денег оплатить ему страховку. Зачем Спилбергу ехать в Европу, если он получает все в Америке? Американцы снимают в Европе, если там дешевле. Кино – это бизнес, он не имеет отношения к патриотизму. Поэтому американские режиссеры часто снимают боевики и приключения в Европе», - рассказал кинокритик.

Также Шнейдеров объяснил, почему пошлины Трампа не помогут вернуть европейское кино в Россию.

«При этом европейские студии еще больше поглощены политикой, чем американские. Идут закулисные разговоры о возращении «американцев» в Россию, европейские студии вряд ли пойдут в Россию, даже с учетом пошлин Трампа. Европейские фильмы в России смотрят хуже, чем продукцию Голливуда. Поэтому принципиально ситуация не изменится», - заключил собеседник НСН.

Полноценное возвращение Голливуда, которое вряд ли произойдет в ближайшее время, никак не «подвинет» российский контент, потому что за последнее время в России стали выпускать очень сильные и качественные фильмы, рассказал ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

