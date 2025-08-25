В Курской области полностью разминировали 59 населенных пунктов
25 августа 202516:55
Сапёры полностью разминировали 59 населённых пунктов в Курской области, работы идут ещё в 19. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что было разминировано 81 833 га земли, в том числе 3 792 га за прошедшую неделю.
«Обезврежено 13 149 взрывоопасных предметов за прошедшую неделю», - говорится в сообщении.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в посёлке Селекционный Льговского района трактор подорвался на мине, сообщает «Свободная пресса».
