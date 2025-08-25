В Курской области полностью разминировали 59 населенных пунктов

Общественный информационный центр создадут в Москве к выборам в сентябре Центральный детский магазин на Лубянке открылся после воскресного ЧП Детско-взрослую поликлинику в московском районе Северный отремонтировали Фестиваль технических видов спорта пройдет в Москве 5 - 7 сентября Оркестр полицейской академии из ОАЭ выступит 26 августа на Манежной площади