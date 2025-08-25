Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России в августе 2025 года возглавили сварщики. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе рекрутингового сервиса HeadHunter.
В частности, в конце лета сварщикам в среднем предлагали 228 тысяч рублей в месяц. Второе и третье места в списке заняли DevOps-инженер (200 тысяч рублей) и дата-сайентист (200 тысяч рублей).
«Уникальность ситуации заключается в том, что ранее профессия сварщика не обгоняла по показателям медианной предлагаемой зарплаты потенциальные доходы других профессий и особенно в IT-секторе», — отметили в HeadHunter.
Представители сервиса также добавили, что сварщиков готовы принять на работу не только в РФ, но и за её пределами.
Ранее аналитики выяснили, что летом 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе наиболее востребованными стали токари, фрезеровщики и шлифовщики, сообщает RT.
