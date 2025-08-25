В Госдуме объяснили, почему по Банковой не ударили «Орешником»

Тот, кто начал войну, должен предстать перед судом. Об этом сайту aif.ru заявил генерал, депутат Госдумы Виктор Соболев.

Комментируя информацию об отказе президента РФ Владимира Путина наносить удар ракетами «Орешник» по улице Банковой в Киеве, он напомнил, что в своё время Иосиф Сталин также был против уничтожения Адольфа Гитлера.

По его словам, президента Украины Владимира Зеленского должны судить.

«За то, что он сделал с с русским населением Украины, за совершенные на территории России злодеяния его должны судить», - заключил Соболев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин не позволил нанести удар «Орешником» по офису Зеленского, сообщает «Свободная пресса».

