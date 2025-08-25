Комментируя информацию об отказе президента РФ Владимира Путина наносить удар ракетами «Орешник» по улице Банковой в Киеве, он напомнил, что в своё время Иосиф Сталин также был против уничтожения Адольфа Гитлера.

По его словам, президента Украины Владимира Зеленского должны судить.

«За то, что он сделал с с русским населением Украины, за совершенные на территории России злодеяния его должны судить», - заключил Соболев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин не позволил нанести удар «Орешником» по офису Зеленского, сообщает «Свободная пресса».

