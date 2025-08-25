В Госдуме объяснили, почему по Банковой не ударили «Орешником»
Тот, кто начал войну, должен предстать перед судом. Об этом сайту aif.ru заявил генерал, депутат Госдумы Виктор Соболев.
Комментируя информацию об отказе президента РФ Владимира Путина наносить удар ракетами «Орешник» по улице Банковой в Киеве, он напомнил, что в своё время Иосиф Сталин также был против уничтожения Адольфа Гитлера.
По его словам, президента Украины Владимира Зеленского должны судить.
«За то, что он сделал с с русским населением Украины, за совершенные на территории России злодеяния его должны судить», - заключил Соболев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин не позволил нанести удар «Орешником» по офису Зеленского, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
- Генпрокурор Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда РФ
- «Есть скамейка запасных»: Рогов назвал, кем могут заменить Зеленского
- HR-специалисты поспорили об увольнении за неопрятный внешний вид
- В Госдуме объяснили, почему по Банковой не ударили «Орешником»
- Путин рассказал президенту Ирана о встрече с Трампом
- «Беспредельщики!»: BadComedian упрекнул YouTube за «улучшение» качества видео
- Сына Кадырова наградили медалью «Защитник Чеченской Республики»
- Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
- МИД Украины раскритиковало Вуди Аллена за его участие в Московской неделе кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru