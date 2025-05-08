Трамп объявил о торговой сделке США и Великобритании

В соцсети Truth Social он рассказал, что в рамках соглашения Вашингтон получит шесть млрд долларов внешних доходов от 10% пошлин, а также пять млрд долларов новых экспортных возможностей для американских «скотоводов, фермеров и производителей».

По его словам, сделка укрепит национальную безопасность и США, и Великобритании, благодаря созданию зоны торговли алюминием, сталью и фармпродукции.

«Эта сделка показывает, что, если вы уважаете Америку и вносите серьезные предложения, Америка открыта для бизнеса» — написал Трамп.

Ранее экс-глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что введённые Трампом пошлины на импорт китайских товаров могут помешать стране поддержать отрасль технологий по выработке чистой энергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

