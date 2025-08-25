Захарова назвала «бандитизмом» удары по нефтепроводу «Дружба»

Украинские удары по нефтепроводу «Дружба» являются «чистой воды бандитизмом». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Трамп заявил Орбану, что разозлился из-за ударов Украины по нефтепроводу «Дружба»

По её словам, подобные удары «ведут к подрыву стратегических основ и стратегического планирования внутри государства».

«Любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более энергетическим объектам, должны порицаться и вызывать исключительно негативные отклики и комментарии», - заключила она.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт расценивает удары Вооружённых сил Украины по нефтепроводу «Дружба» как нападение на свой суверенитет, сообщает RT.

