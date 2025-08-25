Захарова назвала «бандитизмом» удары по нефтепроводу «Дружба»

По её словам, подобные удары «ведут к подрыву стратегических основ и стратегического планирования внутри государства».

«Любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более энергетическим объектам, должны порицаться и вызывать исключительно негативные отклики и комментарии», - заключила она.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт расценивает удары Вооружённых сил Украины по нефтепроводу «Дружба» как нападение на свой суверенитет, сообщает RT.

