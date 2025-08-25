В Дагестане 25 детей отравились на базе отдыха
25 августа 202517:10
В Дагестане 28 человек отравились на базе отдыха. Об этом со ссылкой на республиканское МЧС сообщает РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошёл на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе, в числе пострадавших 25 детей.
«В ЦГБ Дербента госпитализированы 19 человек, в том числе 17 детей», – говорится в сообщении.
Ранее в МВД заявили, чтона Кубани от отравления купленным на рынке самодельным алкоголем погибли не менее 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
