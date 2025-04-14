Правозащитники подали иск против Трампа по поводу дополнительных пошлин
Правозащитная организация Liberty Justice Center подала иск в американский суд по международной торговле, оспаривая полномочия президента Дональда Трампа на введение дополнительных пошлин.
В заявлении организации указано, что Трамп действовал без одобрения Конгресса, нарушив принципы международной торговли.
Юристы утверждают, что ни один президент не имеет права вводить новые пошлины и взимать огромные суммы налогов, которые могут повредить экономике страны, без согласования с законодательным органом. Они также отмечают, что полномочия, на которые ссылался Трамп, не включают возможность наложения пошлин.
Иск подан от имени пяти представителей малого бизнеса, пострадавших от введенных пошлин. Организация требует признать действия Трампа незаконными и возместить ущерб заявителям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров подчеркнул важность проверки Украины в вопросах урегулирования конфликта
- Правозащитники подали иск против Трампа по поводу дополнительных пошлин
- СМИ: ЕС представит дорожную карту по отказу от российских энергоносителей 6 мая
- Newsweek оценил сделку по покупке Гренландии США в $2,2 миллиарда и выше
- Трамп заявил о скором поступлении предложений по урегулированию на Украине
- Компенсацию по советским вкладам можно получить даже без сберкнижки
- Четверым немецким школьникам объявили выговор за неонацистский жест в Освенциме
- СМИ: Kia планирует продать в России 50 тысяч машин до конца года
- Курьер в Выборге помог пожилой женщине спасти деньги от мошенников
- Психиатр объяснил, как медитация помогает войти в осознанный сон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru