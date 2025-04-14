Правозащитники подали иск против Трампа по поводу дополнительных пошлин

Юристы утверждают, что ни один президент не имеет права вводить новые пошлины и взимать огромные суммы налогов, которые могут повредить экономике страны, без согласования с законодательным органом. Они также отмечают, что полномочия, на которые ссылался Трамп, не включают возможность наложения пошлин.

Иск подан от имени пяти представителей малого бизнеса, пострадавших от введенных пошлин. Организация требует признать действия Трампа незаконными и возместить ущерб заявителям, передает «Радиоточка НСН».

