Генпрокурор Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда РФ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда страны. Об этом журналистам сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин.

«Ищут однокурсника»: Бастрыкин может возглавить Верховный суд

«В Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление... Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда», — сказал он.

Должность председателя Верховного суда стала вакантной после смерти Ирины Подносовой. Как сообщает RT, она умерла 22 июля в Москве на 72 году жизни после тяжёлой болезни.

В настоящее время исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ является Юрий Иваненко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
ТЕГИ:Отставки И НазначенияВерховный Суд РФГенпрокурор

Горячие новости

Все новости

партнеры