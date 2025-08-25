Генпрокурор Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда страны. Об этом журналистам сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин.
«В Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление... Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда», — сказал он.
Должность председателя Верховного суда стала вакантной после смерти Ирины Подносовой. Как сообщает RT, она умерла 22 июля в Москве на 72 году жизни после тяжёлой болезни.
В настоящее время исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ является Юрий Иваненко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
- Генпрокурор Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда РФ
- «Есть скамейка запасных»: Рогов назвал, кем могут заменить Зеленского
- HR-специалисты поспорили об увольнении за неопрятный внешний вид
- В Госдуме объяснили, почему по Банковой не ударили «Орешником»
- Путин рассказал президенту Ирана о встрече с Трампом
- «Беспредельщики!»: BadComedian упрекнул YouTube за «улучшение» качества видео
- Сына Кадырова наградили медалью «Защитник Чеченской Республики»
- Эмир Кустурица приступил к съемкам фильма о Москве
- МИД Украины раскритиковало Вуди Аллена за его участие в Московской неделе кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru