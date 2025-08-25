Работодатель не имеет права увольнять сотрудника за внешний вид или запах, но может прописать дополнительные условия в должностной инструкции, рассказал президент и основатель портала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН.

В некоторых случаях игнорирование правил ухода за собой может быть расценено руководством как нарушение трудовой дисциплины, что способно стать поводом для расторжения деловых отношений. Сотрудника можно даже уволить за неприятный запах, если в рабочем уставе прописано, что он обязан соблюдать гигиену, но не делает этого. Об этом заявила старший юрист Ксения Зайцева. Ее слова приводит издание «Абзац». Захаров не согласился с такой позицией и напомнил о нормах Трудового кодекса России.