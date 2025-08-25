HR-специалисты поспорили об увольнении за неопрятный внешний вид
В Трудовом кодексе нельзя прописать требования к одежде и гигиене, заявил НСН Алексей Захаров, но Гарри Мурадян указал, что эти вопросы могут быть прописаны в отдельных документах и привести к увольнению сотрудника.
Работодатель не имеет права увольнять сотрудника за внешний вид или запах, но может прописать дополнительные условия в должностной инструкции, рассказал президент и основатель портала SuperJob Алексей Захаров в разговоре с НСН.
В некоторых случаях игнорирование правил ухода за собой может быть расценено руководством как нарушение трудовой дисциплины, что способно стать поводом для расторжения деловых отношений. Сотрудника можно даже уволить за неприятный запах, если в рабочем уставе прописано, что он обязан соблюдать гигиену, но не делает этого. Об этом заявила старший юрист Ксения Зайцева. Ее слова приводит издание «Абзац». Захаров не согласился с такой позицией и напомнил о нормах Трудового кодекса России.
«Это требование не может быть прописано в трудовом договоре, потому что оно противоречит Трудовому кодексу (ТК). Прописать можно, но на его основе что-то сделать нельзя. Есть определенные требования к обязанностям, но никто, например, не может прописать, что крупье в казино должен пахнуть только определенным одеколоном и улыбаться, иначе его уволят. Что-то может быть отражено во внутренних положениях, но только как должностная инструкция, хотя она не должна нарушать ТК. Никого не удастся лишить работы за неприятный запах Для этого надо собрать медицинскую экспертизу и отправить человека на обследование, например, если он работает с другими людьми. Только тогда можно получить заключение, что человек не способен выполнять работу по медицинским показаниям, но таких случаев — один на миллиард», — отметил он.
С ним не согласился HR–эксперт Гарри Мурадян, который в беседе с НСН назвал отрасли, где могут уволить за ненадлежащий внешний вид.
«Это очень детское требование, которое может встречаться в премиальном сегменте, где ведется работа с клиентам. Официанты в лучших ресторанах, гостиницы премиум-класса, личные консультанты — там повышенные требования к внешнему виду, в том числе и для женщин. Это может касаться макияжа, маникюра, чистоты волос. За несоблюдение внутренних правил даже законно уволить», — указал он.
Ранее Мурадян рассказал НСН, как оспорить направление в психиатрический стационар от работодателя.
