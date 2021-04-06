«У американцев нет шансов». США обеспокоены превосходством РФ в Арктике
Пока США и Россия делят сферы военного влияния в Арктике, Китай делает акцент на экономической составляющей освоения региона.
Россия скапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие в регионе. Как предположили эксперты CNN, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, речь идет о военных базах для дислокации новейших видов вооружения, в том числе, для подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
«Спутниковые снимки показывают медленное и методичное укрепление аэродромов и баз "трилистник" в нескольких местах вдоль арктического побережья России за последние пять лет», — говорится в сообщении.
Столкновение интересов России и США в этом отдалённом, но стратегически важном регионе становится всё более открытым. Более того, в Арктике Москва и Вашингтон являются главными противниками, но у американцев здесь мало шансов. Об этом в интервью НСН заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.
«В любой войне ключевым является вопрос береговой инфраструктуры. В США такого нет. Район Аляски будет противостоять нашему району на Камчатке, и боевые действия будут вестись в этой зоне – наш Тихоокеанский флот против 7-го флота США. У Америки в этом случае имеется безусловное значительное превосходство. Нашему флоту будет трудно. Но это именно в Тихом океане, в северной его части. Что касается дальнейшего продвижения по направлению к Северному морскому пути – там у американцев нет никаких шансов. Американский флот не приспособлен для действий в ледовых условиях, береговых баз для ведения боевых действий силами авиации там тоже нет, поэтому такие действия не имеют перспективы», - отметил он.
Совершенно иной позиции придерживается Китай. Пекин принял так называемую «Белая книга» - стратегию по Арктике. Там он четко говорит о «ничейной зоне» в Арктике, вне национальных юрисдикций.
В свою очередь, директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов указал в интервью НСН, что самая большая проблема для России - «глобальное потепление и претензии других стран на свободный одиночный проход по Северному морскому пути».
«Ответ на это может быть только один: резко комфортизировать сервис и навигационную безопасность по Севморпути и, наоборот, всемерно привлекать (иностранные суда - прим. НСН), чтобы они проходили и знали, что находятся в безопасности, что есть оборудованные порты, страховой сервис, что это не так дорого, и так далее. Чтобы иностранцы ходили под нашим контролем, а не в безвестности у Северного полюса», - отметил он.
Арктика – уникальный, не до конца изученный и почти не освоенный регион не только с точки зрения разделения сфер военного влияния, экономических интересов, но и с точки зрения туризма. Пресытившись вдоль и поперек изученной Европой, насладившись экзотикой малюсеньких тихоокеанских островков, туристы с вожделением смотрят на бескрайние ледовые просторы. Полярный исследователь, путешественник, основатель клуба полярных путешествий Николай Савельев рассказал НСН, что лед в Арктике стремительно тает. Это может увеличить длительность туристического сезона.
«Как говорят ученые, к 2040 году летом на Северном полюсе не будет льда. То, что идет потепление в Арктике, очевидно. Развитие туризма в Арктике будет зависеть от климатических условий. Будет более длительный цикл туристических возможностей – себестоимость будет ниже. Сейчас сезон на Арктике – это середина июля-август. Короткий туристический сезон означает высокую цену. Если сезон будет расширен с апреля до октября – возможностей станет больше, продукт станет дешевле», - предположил он.
Добавим, что в год осуществляется от 3 до 5 рейсов в Арктику, загрузка порядка 130 человек. То есть 600-700 человек в год могут побывать на Северном полюсе.
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