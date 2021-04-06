«У американцев нет шансов». США обеспокоены превосходством РФ в Арктике

Россия скапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие в регионе. Как предположили эксперты CNN, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, речь идет о военных базах для дислокации новейших видов вооружения, в том числе, для подводного ядерного беспилотника «Посейдон».

«Спутниковые снимки показывают медленное и методичное укрепление аэродромов и баз "трилистник" в нескольких местах вдоль арктического побережья России за последние пять лет», — говорится в сообщении.

Столкновение интересов России и США в этом отдалённом, но стратегически важном регионе становится всё более открытым. Более того, в Арктике Москва и Вашингтон являются главными противниками, но у американцев здесь мало шансов. Об этом в интервью НСН заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

«В любой войне ключевым является вопрос береговой инфраструктуры. В США такого нет. Район Аляски будет противостоять нашему району на Камчатке, и боевые действия будут вестись в этой зоне – наш Тихоокеанский флот против 7-го флота США. У Америки в этом случае имеется безусловное значительное превосходство. Нашему флоту будет трудно. Но это именно в Тихом океане, в северной его части. Что касается дальнейшего продвижения по направлению к Северному морскому пути – там у американцев нет никаких шансов. Американский флот не приспособлен для действий в ледовых условиях, береговых баз для ведения боевых действий силами авиации там тоже нет, поэтому такие действия не имеют перспективы», - отметил он.