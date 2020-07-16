Арктическому гектару предсказали больший успех, чем дальневосточному

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило законопроект о бесплатном выделении гражданам России гектара земли в арктической зоне. Отмечается, что на выделенной площади можно будет как возводить жилье, так и вести экономическую деятельность.

Директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов в беседе с НСН отметил, что проект, который планируется развернуть в Арктике, может получить больший успех, чем тот, что осуществляется на Дальнем Востоке.

«Институты, которые были апробированы на Дальнем Востоке теперь переносятся в Арктику. Конечно, в европейской Арктике, а были перечислены именно регионы европейской Арктики, кроме ЯНАО, инфраструктурная оборудованность получше. Именно это было тормозом на Дальнем Востоке – люди возмущались тому, что словно в пустыне дают эти гектары. Если будут давать участки с примыканием к автомобильным, железнодорожным или речным путям, то сработает проект. Там, где бездорожье и инфраструктура необустроенна, люди не рискнут брать. Поэтому ситуация будет напрямую зависеть от уже имеющейся сегодня инфраструктуры», - пояснил свою позицию Пилясов.