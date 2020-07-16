Арктическому гектару предсказали больший успех, чем дальневосточному
Директор Центра экономики Севера и Арктике в эфире НСН рассказал, как можно продуктивно использовать арктический гектар.
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило законопроект о бесплатном выделении гражданам России гектара земли в арктической зоне. Отмечается, что на выделенной площади можно будет как возводить жилье, так и вести экономическую деятельность.
Директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов в беседе с НСН отметил, что проект, который планируется развернуть в Арктике, может получить больший успех, чем тот, что осуществляется на Дальнем Востоке.
«Институты, которые были апробированы на Дальнем Востоке теперь переносятся в Арктику. Конечно, в европейской Арктике, а были перечислены именно регионы европейской Арктики, кроме ЯНАО, инфраструктурная оборудованность получше. Именно это было тормозом на Дальнем Востоке – люди возмущались тому, что словно в пустыне дают эти гектары. Если будут давать участки с примыканием к автомобильным, железнодорожным или речным путям, то сработает проект. Там, где бездорожье и инфраструктура необустроенна, люди не рискнут брать. Поэтому ситуация будет напрямую зависеть от уже имеющейся сегодня инфраструктуры», - пояснил свою позицию Пилясов.
Авторы законопроекта отметили, что гектары будут выделяться в НАО, ЯНАО, Мурманской и Архангельской областях, а также в Коми и Карелии. Первыми получателями земель станут жители этих же регионов. Спустя полгода апробирования программы, ее распространят и на жителей других субъектов РФ.
«На европейском севере страны, с его раскруткой под туризм, было бы неплохо развивать тот же круизный туризм, традиционные промыслы, которыми занимаются местные старожилы и народы. Преимущество этого гектара, на мой взгляд, это то, что можно комплексно вести хозяйство – туризм, агропромыслы – не что-то узкоспециализированное, а сочетать. Например, чередовать по сезонам деятельность, что для Арктики типично», - уточнил собеседник НСН.
Согласно проекту арктического гектара, наделы будут выдавать на пять лет, после этого гражданин должен оформить либо долгосрочную аренду, либо собственность на этот гектар.
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