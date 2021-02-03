Названы главные угрозы для России в Арктике
России необходимо сохранить контроль за Северным морским путём и сотрудничать с Китаем, хоть это и раздражает других претендентов на арктический регион, заявил НСН специалист по Арктике.
Самая большая проблема для России в Арктике - не активность Китая, а «глобальное потепление и претензии других стран на свободный одиночный проход по Северному морскому пути», рассказал в эфире НСН директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.
«Ответ на это может быть только один: резко комфортизировать сервис и навигационную безопасность по Севморпути и, наоборот, всемерно привлекать (иностранные суда - прим. НСН), чтобы они проходили и знали, что находятся в безопасности, что есть оборудованные порты, страховой сервис, что это не так дорого, и так далее. Чтобы иностранцы ходили под нашим контролем, а не в безвестности у Северного полюса», - отметил он.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов упомянул о критике Китая за повышенный интерес к Арктическому региону и заявления о якобы имеющихся со стороны Пекина угрозах. Однако на самом деле, по словам Корчунова, деятельность Китая в Арктике является хорошим примером поведения для других стран. «Эта неарктическая страна воздерживается от военной деятельности в Арктическом регионе, тем самым содействуя сохранению в регионе низкой напряжённости и конструктивной атмосферы для взаимодействия», - приводит его комментарий РИА Новости.
Пилясов в беседе с НСН рассказал, какой политики в арктическом регионе придерживается Пекин.
«Китай недавно принял так называемую "Белую книгу" - стратегию по Арктике. Там он четко говорит о "ничейной зоне" в Арктике, вне национальных юрисдикций. Позиция Китая в том, что он признает все национальные права арктических государств, в том числе в 200-мильной шельфовой зоне. Но намерен быть активным в "ничейных зонах" – это, как правило, морские акватории. Для рыболовства, для развертывания ресурсных промыслов, в том числе глубоководных. То есть в "Белой книге" сделан акцент на участие неарктических государств, прежде всего самого Китая в зонах вне национальных юрисдикций», - сказал Пилясов.
По его словам, поскольку Китай не требует свободы прохода по Северному морскому пути, как американцы, «он нас так, как США, не раздражает».
«Он признает все наши юрисдикции. Другие арктические страны раздражает, что мы делаем ставку на Китай. Особенно Канаду, которая боится, что своим статусом наблюдателя в Арктическом совете и экономической мощью Пекин будет подвигать постоянных членов Совета. Штаты предъявляют претензии и Канаде, и к нам, чтобы была свобода навигации», - добавил эксперт.
Он напомнил, что Евросоюз принял свою стратегию по Арктике. «Там делается акцент на изменение климата, научно-исследовательские работы. Мы должны выходить на альянс с Китаем, как это уже сделали Исландия и Гренландия, чтобы укреплять позиции в экономическом присутствии в Арктике. Нам не хватает финансовых ресурсов на свои проекты. Учитывая, что Китай признает суверенные права в наших зонах, мы идем на сотрудничество», - отметил собеседник НСН.
Ранее Александр Пилясов в беседе с НСН предсказал большой успех проекту «арктического гектара».
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