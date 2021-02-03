Названы главные угрозы для России в Арктике

Самая большая проблема для России в Арктике - не активность Китая, а «глобальное потепление и претензии других стран на свободный одиночный проход по Северному морскому пути», рассказал в эфире НСН директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.

«Ответ на это может быть только один: резко комфортизировать сервис и навигационную безопасность по Севморпути и, наоборот, всемерно привлекать (иностранные суда - прим. НСН), чтобы они проходили и знали, что находятся в безопасности, что есть оборудованные порты, страховой сервис, что это не так дорого, и так далее. Чтобы иностранцы ходили под нашим контролем, а не в безвестности у Северного полюса», - отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов упомянул о критике Китая за повышенный интерес к Арктическому региону и заявления о якобы имеющихся со стороны Пекина угрозах. Однако на самом деле, по словам Корчунова, деятельность Китая в Арктике является хорошим примером поведения для других стран. «Эта неарктическая страна воздерживается от военной деятельности в Арктическом регионе, тем самым содействуя сохранению в регионе низкой напряжённости и конструктивной атмосферы для взаимодействия», - приводит его комментарий РИА Новости.

Пилясов в беседе с НСН рассказал, какой политики в арктическом регионе придерживается Пекин.