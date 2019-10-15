США и ЕС давят на Турцию санкциями, но Эрдоган «давить» курдов не прекращает

Конфликт США и Турции из-за Сирии и курдов набирает обороты. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Анкары, чтобы вынудить ее прекратить военные действия в Сирийской Арабской Республике.

По действие ограничительных мер попали три высокопоставленных чиновника министерства энергетики и обороны.

Не исключено, что свои санкции введет и Евросоюз. Вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни на саммите ЕС в Брюсселе 17-18 октября. Такого вариант развития событий не исключил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален. По ее словам, своими действиями Анкара создает «ужасающие условия» для мирных жителей на севере Сирии.

Впрочем, еще до введения американских санкций в Анкаре заявили, что их они не боятся. Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который заметил, что если бы Анкара боялась, то не начинала бы операцию в Сирии.

Как пояснил НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, США не поддерживают операции Турции в Сирии из-за курдов, которые являются их союзниками по борьбе с террористами.

«Турция хочет отодвинуть их от границы, она считает их террористической организацией, которая курсирует через границу и организует в Турции всевозможные смуты. Турция хочет их отодвинуть, разоружить и взять под контроль. Для США курды — союзник, который помог им в борьбе с террористами», — пояснил американист.