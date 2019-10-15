США и ЕС давят на Турцию санкциями, но Эрдоган «давить» курдов не прекращает
Эксперты НСН обсуждая ситуация в Сирии после вторжения туда турецкой армии поясняют, почему Анкара от своей политики в отношении курдов не отступит.
Конфликт США и Турции из-за Сирии и курдов набирает обороты. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Анкары, чтобы вынудить ее прекратить военные действия в Сирийской Арабской Республике.
По действие ограничительных мер попали три высокопоставленных чиновника министерства энергетики и обороны.
Не исключено, что свои санкции введет и Евросоюз. Вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни на саммите ЕС в Брюсселе 17-18 октября. Такого вариант развития событий не исключил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален. По ее словам, своими действиями Анкара создает «ужасающие условия» для мирных жителей на севере Сирии.
Впрочем, еще до введения американских санкций в Анкаре заявили, что их они не боятся. Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который заметил, что если бы Анкара боялась, то не начинала бы операцию в Сирии.
Как пояснил НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, США не поддерживают операции Турции в Сирии из-за курдов, которые являются их союзниками по борьбе с террористами.
«Турция хочет отодвинуть их от границы, она считает их террористической организацией, которая курсирует через границу и организует в Турции всевозможные смуты. Турция хочет их отодвинуть, разоружить и взять под контроль. Для США курды — союзник, который помог им в борьбе с террористами», — пояснил американист.
9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии. Целью военных действий провозглашено освобождение сирийской территории от курдов, которых Турция признает террористами, и создание там зоны безопасности для сирийских беженцев По последним данным, силы турецкой армии уничтожили более 300 курдских боевика.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые высказался о выдвижении правительственной армии Сирии на северо-восток страны, где Анкара и проводит антитеррористическую операцию. По словам Эрдогана, он не верит в возникновение и развитие каких-либо проблем. Как уточнил турецкий лидер, его переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на севере Сирии были «позитивными».
Говоря о дальнейшем ходе операции Эрдоган пообещал, что после освобождения от террористов города Манбидж его вернут «реальным владельцам».
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