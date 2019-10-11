Почему Турция не испугалась угроз Трампа

Анкара не намерена прекращать военные операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдов в связи с угрозами президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Американский лидер ранее пригрозил «разрушить турецкую экономику», если Анкара «перейдет границы» дозволенного во время операции. Трамп также пообещал, что «игра не по правилам» обернется для Турции «сильным ударом». Чавушоглу ответил, что если бы Анкара боялась, то не начинала бы операцию в Сирии. Дипломат также заявил, что не может комментировать твиты Трампа.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН заявил, что не стоит относиться слишком серьезно к своеобразному юмору Дональда Трампа в твиттере.

«Трамп — большой шутник. Вот этот твит, на который все так остро среагировали, — совершенно издевательский. Он пишет о том, что "если я в своей великой и непревзойдённой мудрости сочту, что Турция перешла какие-то границы, я её уничтожу". У него очень своеобразное чувство юмора, как и у нашего президента. Формулировка о "великой и непревзойдённой мудрости" разве может не быть стёбом? Демократы в Америке тоже из-за этого впали в истерику и кричат, что Трамп сошёл с ума и стал как Сталин. Но ясно же совершенно, что это у него такой своеобразный стиль шуток. Странно, конечно, но он вот такой весёлый», — пояснил свою точку зрения Лукьянов.

Между тем директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, что США не поддерживают операции Турции в Сирии из-за курдов, которые являются их союзниками по борьбе с террористами.

«На севере Сирии находится Свободная сирийская армия, состоящая из курдов, которую США вооружали, поддерживали, финансировали. Они осуществляли основные сухопутные операции по борьбе с террористами. Турция хочет отодвинуть их от границы, она считает их террористической организацией, которая курсирует через границу и организует в Турции всевозможные смуты. Турция хочет их отодвинуть, разоружить и взять под контроль. Для США курды — союзник, который помог им в борьбе с террористами», — пояснил американист.

6 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры о ситуации в Сирии. В итоге президент США заявил, что Вашингтон отказывается участвовать в турецкой операции в САР. 7 октября Штаты начали вывод войск с северо-востока Сирии, где Анкара собралась провести операцию по созданию буферной зоны.

