США бьют санкциями по Турции — страдает Россия
Эксперты рассказали НСН, почему Москва пожалеет о продаже Анкаре С-400, и как будет реагировать Турция на санкции США.
Конгресс США одобрил санкции в отношении Турции в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400, а также военной операцией «Источник мира» на севере Сирии, сообщает ТАСС.
Отмечается, что ограничительные меры коснутся лиц, причастных к турецкой военной операции в САР, вплоть до главы военного ведомства. Кроме того, санкции могут затронуть финансовые компании Турции и других государств, поставляющих Анкаре оружие. В отношении американских компаний введён запрет на поставки оружия Турции.
Прежде чем санкции вступят в силу, законопроект должен одобрить сенат Конгресса США. Если санкции получат окончательное одобрение в Вашингтоне, Анкара пострадает и будет искать возможность нанести ответный удар, предупредил в эфире НСН тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов.
«Постоянно идут разговоры об отказе Турции от доллара и о расчёте в нацвалютах, с Россией, в первую очередь. Конечно, сделать это будет трудно, привязка к доллару довольно сильная. Но точно Турция будет пытаться отвечать на санкции, нивелировать их последствия, хотя у неё очень мало времени. Стабилизирующие меры всегда долгосрочные, и санкции определенные проблемы, конечно, стране принесут», — отметил тюрколог.
Напомним, одной из причин санкционного давления на Турцию со стороны Штатов стали поставки Москвой Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400. Наряду с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому лидеру Дональду Трампу купить у США ЗРК Patriot наравне с российскими С-400. Такой шаг турецкого президента стал неприятным сюрпризом для России. В свете этих событий у Москвы появился повод пожалеть о продаже своего вооружения Турции, заметил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков.
«Это реверанс в сторону США и демонстрация того, что Эрдоган готов сотрудничать с Вашингтоном. Для России это означает только то, что Эрдоган не является надёжным нашим сторонником и продавать ему новые системы вооружения, типа Ми-35 нельзя. Кстати, как и передавать любые технологии. Я считаю, что на этом фоне продажа ему комплексов С-400 стала серьёзной ошибкой. Потому что теперь появление этих комплексов в Турции может составить серьёзную угрозу нам», — заявил Сивков.
Отметим, что именно Россия выступила миротворцем в ситуации с операцией Анкары на севере Сирии, которая также стала поводом для введения санкций США. Во вторник 22 октября президенты России и Турции Путин и Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум из десяти пунктов, туда же вошла договоренность о совместном патрулировании границ в республике.
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