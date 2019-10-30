США бьют санкциями по Турции — страдает Россия

Конгресс США одобрил санкции в отношении Турции в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400, а также военной операцией «Источник мира» на севере Сирии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ограничительные меры коснутся лиц, причастных к турецкой военной операции в САР, вплоть до главы военного ведомства. Кроме того, санкции могут затронуть финансовые компании Турции и других государств, поставляющих Анкаре оружие. В отношении американских компаний введён запрет на поставки оружия Турции.

Прежде чем санкции вступят в силу, законопроект должен одобрить сенат Конгресса США. Если санкции получат окончательное одобрение в Вашингтоне, Анкара пострадает и будет искать возможность нанести ответный удар, предупредил в эфире НСН тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов.